Le novità a Positano, il sindaco: “Gestione molo al comune. Curva contagi in calo”

Aggiornamenti dal molo di Positano, dopo una breve intervista al sindaco della città, Giuseppe Guida. Si prospetta una stagione ottima per i Positanesi e il sindaco Guida giunge con ottime notizie dagli operatori del turismo che hanno già ricevuto alcune prenotazioni. Il flusso turistico a Positano per il 2022 promette bene, e i suoi cittadini non hanno intenzione di farsi piegare in due dall’ennesima ondata di contagi da covid 19.

Molo di Positano in mano al Comune

Altre buone notizie arrivano anche per il molo di Positano, per il quale il sindaco ha fatto sapere che in base ad un provvedimento regionale si è potuta ottenere la sburocratizzazione che in molti chiedevano per gestire le autorizzazioni al molo. Sarà infatti il comune ad occuparsene, evitando la lunga trafila a Napoli. Gli sbarchi via mare restano comunque in mano alla Regione Campania.

Il covid 19 a Positano

Giungono importanti novità anche dalla curva epidemiologica da covid 19 a Positano in queste ore. Complice la fiducia di gran parte dei positanesi nel piano vaccinale, si registra un netto calo dei contagi che permette di affacciarsi con fiducia verso il futuro e la possibilità di riprendere le manifestazioni seppur con le dovute precauzioni. Proprio per febbraio è previsto un evento con i ragazzi in Chiesa Madre.

Lavori in via Cristoforo Colombo

Tra un paio di giorni scadrà l’ordinanza con la quale il comune di Positano ha predisposto il senso unico alternato sul viale Pasitea per consentire i lavori di riqualificazione della rete fognaria in via Cristoforo Colombo. Gli interventi termineranno tra un paio di giorni per restituire ai cittadini di Positano un sistema più sicuro ed efficiente. Insomma si prospetta un 2022 di novità e fiducia per Positano.