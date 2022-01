Positano. Il primo giorno dell’anno nella perla della costiera amalfitana è stato colorato dalle Fiat 500 in versione natalizia che in questi giorni di festa hanno rallegrato le strade di Positano e non solo, portando gioia a piccoli e grandi. Le auto, addobbate nei modi più fantasiosi e trasformate in piccole opere d’arte sul tema del Natale, questa mattina hanno raggiunto la Spiaggia Grande e sono rimaste in bella vista nel piazzale antistante la Scala dei Leoni. In tanti ne hanno approfittato per scattare foto e selfie.

Il colpo d’occhio è davvero spettacolare con le 500 e sullo sfondo la cupola maiolicata della Chiesa di Santa Maria Assunta. Un momento immortalato con le foto e la diretta di Giuseppe Di Martino.