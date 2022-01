L’Avv. Gaetano Milano: “Ci sono buoni motivi per aver appoggiato l’attivazione del centro vaccinale a Sorrento”

Riportiamo l’interessante post dell’Avv. Gaetano Milano, Amministratore Delegato della Fondazione Sorrento, pubblicato sulla sua pagina Facebook e relativo al nuovo centro vaccinale nella città del Tasso: «Ci sono evidenti buoni motivi per avere appoggiato la attivazione del centro vaccinale a Sorrento per affiancare i tre esistenti. Il primo è quello di alleggerire il ”peso” di quelli che ci sono. Un secondo motivo è la urgenza di accelerare la campagna in questo periodo di “fermo tecnico” del territorio. Un terzo motivo, direttamente collegato al precedente, è che comunque con la terza dose stiamo percentualmente indietro (siamo a poco più del 50%-60% della popolazione). L’obiettivo auspicabile è di arrivare alla fine del periodo invernale ad avere oltre il 90% della popolazione residente che ha completato il booster. Perché? I dati ufficiali pubblicati ci danno una percentuale terza dose di ospedalizzati bassissima (meno dell’1%) e questo è un fatto così come credo che, raggiunto il traguardo, il virus farà meno paura e capiremo che, seguendo la scienza, impareremo ad affrontarlo in normalità, come abbiamo sempre fatto con altri virus, ma recuperando un minimo di serenità per tornare a vivere e produrre. Le mie considerazioni viaggiano tra l’osservazione dei dati, l’esperienza personale e la speranza (troppe persone stanche e provate) e non ho alcuna competenza tecnica per trasmettere certezze (le varianti restano una minaccia) ma resto ostinato nel vedere la luce».