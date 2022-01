Lavori sulla strada tra Massa Lubrense e Sorrento: proteste di residenti e negozianti. Stanno creando non pochi problemi alla mobilità sorrentina i lavori che si stanno realizzando lungo la strada tra i comuni di Massa Lubrense e Sorrento. Al fine di consentire i lavori di scavo per la posa di nuovi sottoservizi lungo la strada che collega il Comune di Sorrento e quello di Massa Lubrense dal 17 gennaio, infatti, vige il divieto di transito dei veicoli dalle ore 8.30 alle ore 17 dal lunedì al venerdì su via Partenope, da Piazza Vescovado fino al confine con il Comune di Sorrento per il posizionamento di una nuova tubatura idrica e di interrare i cavi elettrici.

Ai cantieri già attivi se ne aggiungeranno a breve altri che contribuiranno a congestionare ulteriormente il traffico. E dove i lavori sono già partiti si registrano i malumori di residenti e commercianti. «Avremmo potuto semplicemente asfaltare la strada e fare un senso unico alternato – spiega il sindaco Lorenzo Balducelli – ma credo che rifare i sottoservizi sia stato un atto di grande responsabilità. Sarebbe stato assurdo non farlo. Meglio scavare adesso ed installare le nuove linee elettriche ed idriche che farlo dopo con il nuovo manto di asfalto».

Come riporta il Mattino, in questi giorni è già stata bucata una condotta idrica e tranciato un cavo elettrico. Inoltre, quando la ditta la sera chiude il cantiere lascia al centro della strada un solco senza asfalto che costituisce un’insidia soprattutto per i centauri. Ai lati dello scavo non viene ripulito il pietrisco che rimanendo lungo l’arteria rappresenta un ulteriore pericolo. «Come se non bastasse – sottolinea Mario Gargiulo che si è fatto portavoce delle proteste – non si sa mai a che ora chiudono la strada al mattino e riaprono la sera». Una delegazione di cittadini e negozianti domani sarà ricevuta dal sindaco Balducelli. «Vigliamo capire – spiega Gargiulo – quanto dureranno i lavori, perché alla ditta sono stati concessi sei mesi di tempo, ma dal Comune dicono che entro Pasqua saranno ultimati. Inoltre non è chiaro perché non si è lavorato di notte visto che non si interviene in una zona densamente abitata. Infine chiederemo conto dei lavori per la bretella di svincolo per bypassare piazza Vescovado dove il cantiere è ormai fermo da tempo. Se fosse stata ultimata la situazione sarebbe già meno complicata».

In attesa delle risposte che darà il sindaco di Massa Lubrense, il suo collega di Sorrento, Massimo Coppola, annuncia la ripresa delle opere lungo il corso Italia fino al confine con il territorio di Sant’Agnello. Lavori già avviati lo scorso inverno e poi sospesi con l’arrivo della primavera per evitare ricadute sui flussi turistici. Ora, però, bisogna ripartire per ultimare l’intervento che dovrà portare ad un allargamento della sede stradale e dei marciapiedi dove saranno sistemati diversi alberi e nuovo arredo urbano. «Si comincerà a metà febbraio – chiarisce Coppola – è si proseguirà per 45 giorni. In questo periodo il transito veicolare nel tratto del corso Italia interessato dalle opere sarà a senso unico alternato». E questo inciderà sulla mobilità dell’intera Costiera. Previsto l’avvio di ulteriori cantieri nel centro cittadino e nelle zone periferiche per il rifacimento delle strade. Si interverrà anche sul porto di Marina Piccola dove sono previsti lavori per adeguare l’area alle esigenze logistiche connesse alla Regata dei Tre Golfi che farà base a Sorrento tra il 14 e il 21 maggio. È qui che si ritroveranno equipaggi provenienti da ogni parte del mondo per partecipare alla 67esima edizione della prestigiosa competizione velica.