Lavori alle tubature a Positano: termine entro una settimana

Aggiornamenti dai lavori in corso alle tubature fognarie di via Cristoforo Colombo, a Positano. Sulla vicenda circolava una foto in rete circa una presunta riapertura della strada in programma per il 30 gennaio 2022, una fake news considerato che il termine fissato dall’ordinanza era il 21 gennaio.

In realtà la data di consegna dei lavori potrebbe slittare viste alcune complicanze riscontrate dagli operai, la ditta Di Palma da Vico Equense. Positanonews ha potuto documentare l’andamento dei lavori con foto e video, sul luogo del cantiere. I lavori vanno avanti in maniera spedita per restituire ai positanesi una città sicura ed efficiente. Qualcuno sperava in un’accelerata dei lavori, che purtroppo non si è concretizzata a causa delle tubature davvero fatiscenti, che risalivano a oltre mezzo secolo fa e rendono impossibile ultimare gli interventi entro il 21 gennaio.

Ricordiamo che Via C. Colombo è interdetta al traffico veicolare (fatta eccezione per i proprietari di parcheggi con autorizzazione passo carrabile) dallo scorso 10 gennaio al fine di consentire l’esecuzione di lavori somma urgenza per la riparazione di un tratto della condotta idrica e fognaria. Per tali motivi il Comune ha disposto il divieto il divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli su ambo i lati di tutto viale Pasitea e via C. Colombo fino alle ore 18.00 di venerdì 21 gennaio 2022.

Al contempo, sempre fino alle ore 18.00 di venerdì 21 gennaio 2022, è stato istituito il doppio senso di circolazione per tutte le categorie di veicoli lungo l’intero asse viario di viale Pasitea.