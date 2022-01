L’assurdità degli orari della Sita, ultimo corsa da Sorrento per Positano alle 19.00

Nei mesi invernali raggiungere Positano nelle ore serali utilizzando gli autobus della Sita diventa impossibile perché, consultando gli Orari ufficiali del servizio di trasporto, si legge chiaramente che l’ultima corsa in partenza da Sorrento per Positano è alle 19.00. Un orario che diventa assolutamente inaccettabile, tagliando fuori ogni possibilità da parte dei positanesi di raggiungere la penisola sorrentina nel pomeriggio con i mezzi pubblici per una passeggiata o per fare un po’ di shopping in questo periodo di saldi.

Chi non ha un proprio mezzo di trasporto spesso rinuncia ad andare a Sorrento se non nelle ore mattutine. Anche durante il periodo delle festività natalizie, quando in tanti raggiungono la città di Sorrento per ammirare le bellissime luminarie (tra l’altro ancora accese), i positanesi hanno rinunciato o sono stati costretti a spostarsi con le proprie auto con tutti i disagi legati alla difficoltà di trovare facilmente parcheggio.

Ricordiamo, ad esempio, che anche raggiungere Sorrento per godersi una serata al cinema è vietato a chi vive in costiera amalfitana perché gli orari degli autobus non lo consentono. Un discorso che penalizza molto soprattutto i ragazzi che non hanno un’auto e non vogliono spostarsi in motorino sia per il freddo ed il maltempo che per la pericolosità della S.S. 163 durante le ore serali quando la visibilità diminuisce.

Riteniamo che sia indegno di un paese civile non poter contare sui collegamenti con i mezzi pubblici che vadano a coprire tutto l’arco della giornata, dalla mattina fino alla sera. A ciò si aggiunge anche il non trascurabile particolare che vede la Sita Sud come unica società di trasporto pubblico sulla linea Amalfi-Sorrento. Ovviamente non si pretende di avere delle corse in partenza da Sorrento fino alla mezzanotte ma riteniamo che almeno fino alla 21.00 sia giusto consentire ai positanesi di poter far ritorno nel proprio paese dopo una passeggiata a Sorrento senza dover elemosinare un passaggio.

Ci auguriamo che al più presto la Sita Sud possa venire incontro all’esigenza dell’utenza della costiera amalfitana con l’aggiunta di almeno altre due corse serali dopo le 19.00.