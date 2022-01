L’amica geniale 3 torna in tv dal 6 Febbraio: tra i protagonisti Gaia Girace, di Vico Equense.

Si è tenuta il 26 gennaio la Conferenza Stampa per la serie televisiva “L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta”, che andrà in onda dal 6 febbraio, per quattro serate, alle 21:15 su Rai1. La fiction, campione di ascolti in tutto il mondo, tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, si prepara per andare nuovamente in onda con la terza stagione.

Le protagoniste sono sempre loro, Elena e Lila, nella vita reale Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Margherita è originaria di Napoli, mentre Gaia nasce proprio in Penisola Sorrentina, nello specifico a Vico Equense.

Alla Conferenza Stampa, l’attrice Gaia Girace, che riveste il ruolo di Lila, ha affermato:

“So che devo ancora studiare e fare tanto, ma essere arrivata a questo punto è una grande soddisfazione. Trovare persone vere che vogliono starmi vicino per quella che sono non è facile“.

Margherita Mazzucco, che interpreta Elena, invece, ha detto:

“La parte più divertente è quella familiare. Era tutto un gioco, fatto con leggerezza. Imparare a gestire una casa e due bambine è stata una sfida. Con loro si è instaurato un rapporto vero“.

Nella terza serie Elena e Lila sono diventate donne e tutto questo è successo molto presto. Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime. Elena, imvece, è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione.

Ora navigano, con i ritmi travolgenti a cui Elena Ferrante ci ha abituati, nel grande mare aperto degli anni Settanta, uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora impensabili, sempre unite da un legame fortissimo e ambivalente, a volte evidente nella dolorosa e inevitabile alternanza di esplosioni violente o di incontri che gli riservano prospettive inattese.

Attendiamo con gioia il ritorno della serie, sulle reti Rai a partire dal prossimo 6 Febbraio.