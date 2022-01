L’Academy Sorrento è una Scuola Calcio Elite dal 2015

È dal lontano 2015 che la nostra società si fregia del riconoscimento di “Scuola Calcio Élite”, il cui ultimo rinnovo – per la 7ª stagione consecutiva – è arrivato proprio pochi giorni fa. Scopriamo meglio cosa significa essere riconosciuti “Élite” dalla FIGC e come si arriva ad un titolo tanto prestigioso. Per potersi avvalere di quest’ambito e limitatissimo decoro, bisogna rientrare in una serie di punti che la Federazione Italiana Giuoco Calcio richiede. Innanzitutto, è mandatorio rispettare i requisiti relativi alla “Carta dei Diritti dei Bambini e dei Doveri degli Adulti”: documento ispirato ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, diritto d’informazione, efficienza ed efficacia e rivolto a genitori, dirigenti sportivi e scolastici, insegnanti, educatori sportivi ed atleti la cui finalità è quella di garantire lo sviluppo ottimale di atleti e cittadini del domani. Cliccando sul link prima condiviso, sono visibili tutti i doveri che la nostra società è chiamata ad adempiere e tutti i diritti che deve garantire ai nostri amati ragazzi. I punti nodali sono sicuramente quello della qualifica degli operatori (ai quali sono richiesti un patentino UEFA B/C o un’equivalente rilasciato dalla FIGC), che devono altresì essere in numero sufficiente ed adeguato per un controllo ottimale degli atleti (1:15 per le categorie di Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti, 1:20 per Giovanissimi ed Allievi: rapporti ampiamente rispettati e superati – nonostante la numerosità di ragazzi – grazie al nostro ricchissimo pacchetto di istruttori). Le figure del preparatore dei portieri e del preparatore atletico sono altresì garantite, così come l’essenziale presenza di un defibrillatore cardiaco in sede (nel nostro caso ben due) e di personale che sappia utilizzarlo, tra cui il medico sociale a cui il nostro sodalizio fa riferimento. È scontato infine sottolineare la partecipazione ai campionati regionali con le categorie di Giovanissimi ed Allievi: tutte le nostre categorie sono guidate e gestite nel miglior modo possibile dai rispettivi coach, che traggono il meglio dai nostri ragazzi mettendoli nelle condizioni adeguate a rendere alle loro piene potenzialità. Le classifiche, in questo senso, non sono un vanto ma semplicemente lo specchio del lavoro quotidiano che si svolge all’impianto di Via Califano. Da ricordare, in questo senso, che l’Academy non si limita alla partecipazione ad eventi e manifestazioni patrocinate dalla FIGC ma in molti casi (vedi torneo “Stelle di Natale”, “MSC Cup” o l’evento del “Maradona Day”) ne è essa stessa fautrice.