La vita a Positano rappresentata in 10 fotografie d’epoca. La vita nella perla della Costiera Amalfitana è stata raccontata splendidamente in un articolo di Fanny Guénon des Mesnards, per la rivista AD Magazine, attraverso dieci scatti di Slim Aarons: panorami mozzafiato, lusso, pelle abbronzata, mare che luccica alle spalle delle celebrità che prendono il solo e si godono la vita.

Possiamo osservare Stefanie Wenzl che prende il sole a Positano con un pappagallo sulla mano nell’agosto del 1979, un bambino che torna dal mercato con la spesa nel 1958, un pranzo in un ristorante sulle colline, un gruppo di bagnanti e ombrelloni sulla spiaggia della Scogliera nel 1979, lo scrittore Gore Vidal mentre si arrampica su una scogliera di Positano, con il mare sullo sfondo, nell’agosto del 1979, una festa organizzata dal sindaco di Positano per l’attrice Mercy Haystead nel 1949, il regista italiano Franco Zeffirelli nella sua casa di Positano nell’agosto del 1984, il gioielliere John Asprey e sua moglie Victoria nell’agosto del 1979, e, sempre nello stesso anno, il regista e produttore Franco Zeffirelli posa nella sua villa con il suo cane.