La storia della Madonnina sulla Statale 163, dopo 100 anni un altro miracolo ? Percorrendo la Statale 163, a pochi chilometri dall’abitato dei Colli di San Pietro, si trova un edicola con una effige della Madonna di Positano, per tutti quelli del posto è ‘La Madonnina’ e tutti al passaggio esprimono un segno di ringraziamento : un saluto con la mano, un cenno con il capo, il segno della croce, per augurarsi la Sua protezione durante il viaggio, o per Ringraziarla per il ritorno a casa. La Madonnin è un ex voto posto in loco dalla famiglia Parlato, in ricordo di un evento miracoloso avvenuto un secolo fa, sentiamo la storia raccontata da Don Raffaele Talamo, indimenticato parroco di Positano :

Era tarda sera del 6 febbraio 1921. Una notte di bufera con pioggia, tuoni e lampi. Sulla strada che da Meta conduce a Positano, all’altezza del km 4, una carrozza a due cavalli di Amalfi riporta a casa due fratelli di età compresa tra i sei e i diciotto anni. Superata una curva, i cavalli a causa di un fulmine si spaventano, oltrepassano il ciglio della strada e precipitano nel vuoto. Grazie alla rottura dello sperone e dei guarnimenti di cuoio che legano i cavalli alla carrozza, questa con il suo carico umano resta indenne sul piano stradale. E’ un miracolo? Noi vogliamo rispettare i decreti di Urbano VIII: provate voi a spiegarlo in maniera razionale. Ma c’è di più i ragazzi – non abituati a camminare al buio sotto la pioggia – si avviano comunque verso Positano. All’alba sono davanti alla porta di casa; il più grande Giuseppe porta sulle spalle la piccola Licia. La mamma con viso sereno e quasi lieto, accoglie loro con queste testuali parole: “Non vi preoccupate. So tutto! Me l’ha detto la Madonna!

La cappellina dove si trova la Madonnina è stata oggetto di restauro nel 2016, nell’occasione è stata posta una nuova mattonella in ceramica raffigurante la Madonna di Positano, in sostituzione di quella originale, trafugata in circostanze misteriose.

E oggi 14 gennaio 2022 si può dire che dopo un secolo si è compiuto un nuovo miracolo della Madonnina ? Un automobile sbandata per motivi da accerartare è caduta nel burrone a pochi metri dal punto dove si trova l’edicola, il conducente è salvo per miracolo, ha riportato solo delle fratture, l’auto è stata fermata da un albero prima di finire sulla scogliera sottostante.

Se non è un miracolo, poco ci manca.