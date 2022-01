La Roma si fa rimontare dalla Juve, il piccolo Samuele: “non tiferò più calcio”

“Non tifo più calcio”: è la promessa che il piccolo Samuele ha fatto al padre dopo che la Roma, che vinceva per 3-1 contro la Juve, si è fatta rimontare, arrivando a perdere per 3-4. Fa commuovere il web la letterina scritta dal giovanissimo tifoso deluso, tanto che Rossella Sensi, figlia del vecchio presidente giallorosso Franco, ha postato sui social la sua amarezza: “Mi sono commossa, perché l’ho immaginato felice dopo il gol di Pellegrini. E poi derubato di quell’emozione. Mi dispiace tanto per il piccolo Samuele, ma spero che non rinunci mai a tifare la sua squadra e che un giorno, non troppo lontano, torni a sognare e magari festeggiare qualcosa di importante. Un tifoso della Roma, come diceva il mio papà, rimane sempre una persona unica e speciale. È vero: a volte sostenerla rende tristi e arrabbiati. Ma ci fa sentire sempre i migliori.”