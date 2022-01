La prodezza di Petagna come una “Spal….lata” . Il video di Napoli – Sampdoria “Sono contento, l’importante era vincere per dare seguito alla buona partita di Torino contro la Juve – ha detto -. Non vincevamo da tre partite in casa, quindi serviva ritrovare i tre punti”.

“Il gol mi dà fiducia, quando non giochi tanto ti servono un po’ di certezze e solo così puoi ottenerle – ha aggiunto Petagna -. La rovesciata? Un gesto d’istinto, è stato un bel gol. Davanti ci saranno Dries e rientrerà presto Osimhen, daremo tutti il massimo per raggiungere l’obiettivo. Se abbiamo detto qualcosa a Insigne? E’ il nostro capitano, sa che deve darci una mano in questi sei mesi per arrivare in Champions”.