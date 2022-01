La Penisola Sorrentina si adegua alla decisione del Tar: riaprono le scuole, solo Meta chiude. Il Tar della Campania ha accolto uno dei ricorsi presentati contro l’ordinanza numero 1 del 2022 firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che dispone il ritorno delle lezioni in Dad nelle scuole (dalle materne alle secondarie di primo grado) fino al 29 gennaio.

Per questo motivo, i bambini della Penisola Sorrentina da domani torneranno in classe. Soltanto a Meta le scuole resteranno chiuse. Il sindaco Giuseppe Tito, infatti, è stato l’unico dei primi cittadini dei sei comuni a decidere di sospendere le lezioni per una settimana, ragion per cui varranno quelle che sono le sue decisioni.

Gli altri sindaci, invece, non avevano emesso alcuna ordinanza, basandosi su quella che era stata fatta dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Essendo la sua ordinanza sospesa, i bambini di Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sorrento, Sant’Agnello e Vico Equense torneranno in classe.