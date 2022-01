La Lotteria Italia bacia Piano di Sorrento con un biglietto vincente da 20.000 euro

Ieri sera c’è stata l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia che ogni anno fa sognare tutti coloro che sfidano la sorte acquistando almeno un tagliando sperando possa essere tra quelli vincenti. E quest’anno la dea bendata ha baciato la città di Piano di Sorrento con l’estrazione del biglietto D195823 venduto proprio nella città della penisola sorrentina. Una ricca Befana che ha riempito la calza di qualche fortunato con ben 20.000 euro, questo è infatti il premio abbinato al biglietto vincente. Non sappiamo se il vincitore sia un carottese anche perché sono in tanti a frequentare Piano di Sorrento per le spese quotidiana grazie alla sua importanza commerciale. E quindi il biglietto potrebbe essere stato acquistato da un cittadino di un altro comune della penisola sorrentina oppure della costiera amalfitana.

Chiunque sia formuliamo i nostri auguri per questa vincita sperando che sia di buon auspicio per il 2022 affinché la fortuna continui a baciare il nostro territorio.