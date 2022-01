La FIGC Campania ferma i campionati

La FIGC Campania ha deciso di fermare per un turno i campionati a seguito dei troppi casi Covid che stanno creando problemi ai team. Mentre, però, per gli altri campionati è stata anche stabilita la data di recupero, per quello di Eccellenza no:

“Il C.R. Campania:

– visto che più Società partecipanti ai diversi Campionati hanno comunicato la positività al COVID – 19 di propri tesserati;

– preso atto che alcuni Comuni e anche gestori di impianti sportivi hanno inibito l’utilizzo dei campi di calcio fino a tutto il 9 gennaio 2022, non permettendo alle società di potersi allenare e disputare gare di campionato in programma per il fine settimana del 9 gennaio 2022

– considerato che il D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021, prevede che dal 10 gennaio 2022 e fino malla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, lo sport di squadra e di contatto è consentito solo a coloro i quali sono in possesso del Green Pass rafforzato; tanto premesso delibera

– per il Campionato di Eccellenza il rinvio delle gare del secondo turno di ritorno (8 / 9 gennaio 2022) a data da destinarsi;

– lo slittamento al 23 gennaio 2022 del Campionato di Eccellenza Femminile; il terzo turno di Coppa Italia Femminile, in programma 15/16 gennaio 2022, sarà regolarmente disputato;

– lo slittamento dei Campionati, dalla Promozione alla Terza categoria, Calcio a Cinque C2 e Serie D, Under 19 di Calcio a 11 e Calcio a 5, con ripresa il 23 gennaio 2022;

– lo slittamento dei Campionati di Settore Giovanile Regionali e Provinciali (Under 18, Under 17 e Under 15) e relativi Tornei (Under 16 e Under 14), con ripresa il 30 gennaio per permettere di recuperare le gare fino ad ora rinviate e a tutti i calciatori di adeguarsi al D.L. n 229 del 30 dicembre 2021;

– lo stop dell’attività di base fino a nuove indicazioni da parte del Settore Giovanile e mScolastico della FIGC.

La Coppa Italia di Eccellenza – fase regionale e la Coppa Campania di Promozione continueranno regolarmente come da programma.

Le gare di Coppa di Calcio a 5 Serie C2 e di Calcio a 5 Serie D saranno riprogrammate e pubblicate.

I recuperi delle gare di Campionato (sia di Calcio a Undici, sia di Calcio a Cinque) saranno riprogrammati e pubblicati; le società potranno accordarsi per effettuarli nei fine settimana dell’8/9 gennaio 2022 e 15/16 gennaio 2022, nel rispetto delle turnazioni previste”.