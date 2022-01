La FC Costa d’Amalfi festeggia le 100 presenze di Sasà di Landro nella squadra costiera. Il centrocampista, classe ’99 ha raggiunto un traguardo importantissimo come spiegato anche dal club in cui milita: “Cresciuto nel nostro Settore Giovanile ed è stato tra i protagonisti della splendida cavalcata che ci ha portato in Eccellenza. Ha fatto le sue esperienze prima di riabbracciare i nostri colori ed il calore della sua terra. Con la presenza di oggi è entrato ufficialmente nel Club dei 100, un traguardo che abbiamo voluto omaggiare con una maglia celebrativa…”.