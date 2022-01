La Costiera amalfitana è la settima località nel mondo più ricercata su Instagram secondo il sito “Big 7 Travel”

Il noto sito di viaggi Big 7 Travel ha pubblicato recentemente e per il quarto anno consecutivo il “World’s Most Instagrammable Places 2022”, ovvere la classifica delle cinquanta mete più “instagrammabili” al mondo. E la Costiera Amalfitana conquista il settimo posto confermandosi uno dei luoghi di vacanza più desiderati al mondo.

L’elenco viene stilato mediando le opinioni del team editoriale di Big 7 Travel, le bacheche a tema su Pinterest e i consigli dei suoi utenti (sui social supera abbondantemente il milione di follower). E da conto del grado di attrattiva visiva e popolarità delle località sui social media.

La classifica comprende 50 destinazioni in quasi tutti i continenti; dalle grandi città come la capitale cosmopolita Buenos Aires, e la sempre romantica e affascinante Parigi alle migliaia di imponenti isole calcaree della baia di Ha Long in Vietnam, oppure a Istanbul con le sue moschee in Turchia e a Dublino, nelle verde Irlanda.

Quest’anno la città più “instagrammata” è Singapore (dopo che per due anni, nel 2018 e 2019 è stata Sydney a classificarsi al 1° posto; mentre nel 2021 è toccato a Tokyo essere nominata la località più instagrammabile al mondo.