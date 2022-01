La corsa all’ospedale di Roma, bimba di 2 anni muore di covid

L’ospedale Bambin Gesù di Roma attendeva ieri con ansia una bimba di soli due anni, proveniente da Catanzaro. La piccola era in preda ad una grave insufficienza respiratoria causata dal covid 19. Quando i medici di Catanzaro hanno notato la gravità della situazione, hanno contattato la Prefettura calabrese che ha immediatamente richiesto il trasferimento nella Capitale via aereo. In pochi attimi si è mosso un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, trasportando a velocità inaudita la piccola in ambulanza monitorata e con respirazione assistita e team medico. Atterrata a Roma, la bimba di soli due anni è stata trasportata all’ospedale pediatrico della Capitale. Nonostante qualsiasi mezzo impiegato, purtroppo non c’è stato nulla da fare per il cuoricino della piccola che ha cessato di battere. “La paziente era arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, la bambina è deceduta poche ore dopo l’arrivo in Ospedale. Ai familiari della bambina va il più profondo sentimento di cordoglio e vicinanza”. Lo comunicano in una nota congiunta l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.