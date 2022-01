La città di Capri aderisce al Fondo Ambiente Italiano (F.A.I.) come iscritto sostenitore

Capri. Il F.A.I. è una fondazione senza scopo di lucro avente l’obiettivo di contribuire alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico italiano, organizzando eventi su tutto il territorio nazionale – le Giornate FAI di Primavera e le Giornata FAI d’Autunno – volte non solo alla valorizzazione del territorio ma anche ad avvicinare i cittadini al patrimonio artistico e monumentale delle località interessate oltre a far scoprire il patrimonio italiano anche alla platea internazionale. Lo scorso settembre è nato il “Gruppo FAI Isola di Capri”, per la volontà del Presidente F.A.I. della Campania di avere un presidio di tutela ambientale e promozione culturale sull’isola; inoltre le giornate FAI d’Autunno 2021 hanno già interessato la Città di Capri in quanto vi è stata l’apertura al pubblico di una villa di grande interesse storico che ha richiamato sia la comunità locale sia turisti. Alla luce di ciò la Città di Capri ha deciso di aderire come iscritto sostenitore a questo importante e strategico veicolo culturale certo della sua strategica funzione di promozione del patrimonio storico e monumentale del territorio.