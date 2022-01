La capolista Massa Lubrense batte lo Striano per 5-1. Partenza sprint per la capolista Massa Lubrense che con lo Striano quest’oggi conferma il suo percorso straordinario in questo campionato. Una vittoria in casa per 5-1, un primo posto in classifica con 12 punti in più sulla seconda, il San Vito Positano e una partita in meno da giocare. Una gara senza storia quella del Cerulli che lascia ben sperare anche per questo girone di ritorno!