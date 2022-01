La Befana a Minori vien di giorno.

Noi apparteniamo alla generazione che festeggiava la Befana come portatrice di doni ai bambini e spesso agli adulti. E aspettiamo quest’anno doni belli ed interessanti.

La Vecchietta ci porterà un nuovo Presidente della Repubblica, che non sia Draghi, perchè il Grande Mario non può lasciare, e non deve, l’attuale incarico a favore di mezze-calzette che rovinerebbero irrimediabilmente il nostro Paese.

A MINORI la Befana porterà, speriamo, l’abbassamento del valore Covid e l’annullamento del numero dei contagiati.

Ci porterà, finalmente, una Pasqua gioiosa, partecipata, piena di turisti internazionali.

Ci porterà la Fontana moresca nella nuova-vecchia sede di piazza Umberto 1* o del Popolo.

Ci porterà il parco giochi dei bambini al posto della fontana (come?)

Speriamo non ci porti l’inizio dei lavori per l’inutile, dannoso, antiestetico, dispendioso pertuso Minori-Maiori, che dovrebbe essere effettuato in una roccia carica d’acqua.

Farà di nuovo impegnare i tecnici per l’erigendo monumento al Marinaio.

Farà forse installare in cima al monumento ai Caduti la copia del soldato con elmetto , anche se non di bronzo.

Permetterà la sistemazione di tutti quei tratti in basalto che mano inesperta ha sistemato alla carlone.

Porterà forse i passaggi pedonali colorati e semirialzati

Farà sistemare qualche marciapiede dissestato dalla strafottenza degli automobilisti e di chi li guida

Ci dirà, con alquanto anticipo, il nome della designata (meglio) o del designato alla carica di sindaco in sostituzione pilotata.

Speriamo bene!

Intanto, auguri di Buon Anno