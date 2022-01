Insieme per Massa Lubrense: “22mila euro per guardia medica, servizio essenziale”

Finalmente una guardia medica a Massa Lubrense. Il gruppo di opposizione Insieme Per Massa Lubrense festeggia il nuovo intervento in programma grazie al loro intervento per ottenere un servizio fondamentale. Con l’intervento del nostro Vittorio De Gregorio in Consiglio Comunale sul mantenimento della sede della Guardia Medica – scrivono -, siamo riusciti ad ottenere delle risposte. Dalle notizie ricavate dai documenti ufficiali, pare che sia stata la stessa ASL Napoli 3 Sud a non voler rinnovare il contratto , in virtù di un obbligo legislativo che punta al contenimento dei fitti passivi.

Intanto il comune di Massa Lubrense ha stanziato 22mila euro da destinare ai lavori dove sarà ubicata la guardia medica, come spiega l’opposizione nel comunicato: Grazie all’impegno della dottoressaSoniaBernardo e dei funzionari comunali il Comune si é attivato. Il Comune per 22.000euro adeguerà i locali posti al piano terra dell’anticaresidenzaCerulli per ospitare ufficialmente un ambulatorio e i locali di servizio (attualmente destinati ad ufficio di Terra delle Sirene) destinandoli all’Asl Napoli 3 Sud per 9 anni, con il vincolo di destinazione d’uso.

L’ospedale di Sorrento respira

Finalmente l’ospedale di Sorrento potrà rifiatare. Il nosocomio sorrentino negli ultimi mesi è in affanno a causa dell’aumento dei contagi da covid-19. Ora avrà un pensiero in meno. La Guardia Medica è (e sarà) un servizio essenziale, non solo per l’estensione del territorio ma anche per il fatto che la popolazione massese risulta composta, per oltre il 25%, da over 65, maggiormente fragili e bisognosi di assistenza – scrive Insieme per Massa Lubrense. Inoltre, d’estate l’affluenza turistica rende il nostro territorio ancor più bisognoso di un presidio sanitario di prima assistenza, utile a evitare il sovraffollamento dell’unico Pronto Soccorso della Penisola Sorrentina, cioè quello dell’ospedale di Sorrento.

Speriamo che l’impegno dell’Amministrazione sia concreto e si traduca in un intervento celere – concludono -, visto che a breve il contratto della sede di via Roma scadrà, con tutte le conseguenze del caso. Speriamo bene, Massa Lubrense non può perdere la Guardia Medica.