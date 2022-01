Inps, congedi parentali Covid 2022 per scuola e figli in Dad: ecco come richiederli. In questo periodo di pandemia, caratterizzato da una forte risalita dei contagi, sono sempre di più i genitori alle prese con i figli in Dad. Per questo motivo, il governo ha deciso di prorogare fino a marzo la possibilità di chiedere i congedi parentali per i figli a casa in quarantena, che siano loro positivi o per dei contatti in classe.

L’Inps ha pubblicato una nota proprio sulle modalità di richiesta e ottenimento del congedo parentale che i genitori lavoratori dipendenti o iscritti alla gestione separata che hanno figli conviventi affetti da Covid, in quarantena per contatto o con l’attività scolastica sospesa e minori di 14 anni possono chiedere fino al 31 marzo 2022. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. Può usufruirne uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente.

È riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La domanda relative al congedo in esame deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di «Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata», se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.