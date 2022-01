Incredibile rimonta del Sorrento che batte la Mariglianese per 3-1

Partita ricca di emozioni allo Stadio Italia dove, questo pomeriggio, il Sorrento ha ospitato la neopromossa Mariglianese per l’anticipo della prima giornata di ritorno. Si mette subito male per il Sorrento che passa in svantaggio al 5′ alla prima occasione per gli ospiti, quando capitan Esposito, lasciato inspiegabilmente smarcato, insacca nella porta. I padroni di casa non ci stanno e cercano in tutti i modi di pareggiare i conti prima con Cassata, che rimedia solo un corner e poi con La Monica che trova Maione pronto a sventare la minaccia. Nella ripresa mister Cioffi apporta cambi: dentro Gargiulo, Tedesco e Petito per Cassata, Acampora e Virgilio. Alla mezz’ora ci pensa Ripa a pareggiarla con un gol strepitoso! Il Sorrento ci crede e ci crede anche Volzone che para un tiro dal limite di Esposito. Ma è il giorno di Ripa ed anche di Gargiulo che gli serve un cross col contagiri su cui il bomber di Battipaglia realizza un capolavoro, facendosi spazio tra i difensori. Degli ospiti c’è sempre il capitano Esposito presente: al 77′ incredibilmente smarcato fa tremare nuovamente la difesa rossonera, ma la palla vola alto sopra la traversa. La Mariglianese è sbilanciata, il Sorrento è in stato di grazia e all’86’ Petito conclude in rete un’azione cominciata dal solito Ripa e passata attraverso i piedi di Gargiulo! Termina dunque 3-1 per il Sorrento con Volzone che compie un miracolo sul finale!