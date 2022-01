Incidente tra Piano di Sorrento e Positano: scontro tra la Sita con i ragazzi del San Paolo ed un’Apecar ai Colli di San Pietro. Paura questa mattina di martedì 25 gennaio 2022, sul territorio di Piano di Sorrento, al confine con Sant’Agnello. Sui Colli di San Pietro, infatti, si è verificato un incidente. Ad essere coinvolti sono stati il bus della Sita che trasportava i ragazzi del San Paolo ed un camion.

Ancora non sappiamo con certezza le dinamiche dell’accaduto, ma sembra che l’apecar fosse in panne e fosse, dunque ferma. Arrivato il pullman, si sarebbe scontrato con l’altro veicolo. Dalle foto e dai video sembra che i mezzi abbiano subito diversi danni e che gli studenti, per fortuna, stiano bene. Soltanto tanta paura per loro, che hanno dovuto organizzarsi in maniera diversa per poter arrivare a scuola.

Forniremo ulteriori aggiornamenti quanto prima.