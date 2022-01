Incidente nel pomeriggio al porto Capri, a causa del forte vento una nave della Caremar urta il pontile

Capri. Le forte raffiche di vento che oggi hanno flagellato l’isola azzurra hanno causato un incidente nel porto dove una nave veloce della Caremar Isola di Capri, durante la manovra di disormeggio, è stata spinta contro uno dei pontili galleggianti urtando con violenza. Al pontile – come riporta Caprinews – erano anche ormeggiati alcuni gozzi e si sono registrati alcuni danni ma per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto sono immediatamente intervenuti il gruppo di ormeggiatori e la Guardia Costiera che hanno riportato la situazione sotto controllo e la motonave è potuta regolarmente partire alla volta di Napoli.



(foto di Caprinews)