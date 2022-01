Incidente a Piano di Sorrento: alcuni ragazzi di Positano costretti ad andare a scuola a piedi. Attimi di paura questa mattina di martedì 25 gennaio 2022, quando intorno alle 8 si è verificato un incidente a Piano di Sorrento, sui colli di San Pietro, che ha visto coinvolti un’Apecar ed il pullman della Sita che trasportava gli studenti di Positano.

In seguito ai danni riportati dall’autobus, i ragazzi si sono dovuti organizzare in maniera differente per raggiungere i diversi plessi scolastici. Alcuni hanno chiamato i genitori, per farsi portare a scuola, ma non sono mancati i giovani che si sono recati presso gli istituti a piedi.

Dalle foto e dai video sembra che i mezzi abbiano subito diversi danni e che gli studenti, per fortuna, stiano bene. Soltanto tanta paura per loro.