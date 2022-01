Incidente a Cetara, ancora una moto contro un’auto in Costiera amalfitana . L’incidente è avvenuto questa sera a Fuenti, verso Vietri sul mare e Salerno. Sono intervenuti i vigili urbani coordinati dal Maresciallo Cuccurullo con la protezione civile di Cetara con il vicesindaco Pappalardo. Un lavoro di soccorso e coordinamento del traffico sulla SS 163, poi l’intervento del 118 con la Croce Rossa per trasportare i feriti in Ospedale . Si invoca da parte di tutti i sindaci della Costa d’ Amalfi il controllo permanente con tutor della velocità, l’ANAS ascolterà i cittadini?