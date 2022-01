Prosa e spettacolo intenso al quale sono particolarmente legato, perché è figlio di un lavoro intenso di ricerca e perfezionamento, un moto perpetuo fondamentale per ogni produzione artistica. E’ una pièce in continua metamorfosi, che ad oggi si assesta in un atto unico di 55 minuti.

Nasce come racconto di narrativa, passa poi in drammaturgia e diventa un monologo con il quale partecipo all’edizione 2016 de “ i corti della formica “ Diretta da Gianmarco Cesario – in quell’edizione vinco

una menzione speciale per la “ Drammaturgia Originale “ – dopo il debutto tornai subito in

scrittura, per limarne le imperfezioni.

La Messa in scena come spesso accade per i miei lavori è essenziale, lascio spazio alla parola, all’oniricità dell’racconto, alle musiche scelte con cura, alle luci, senza cercare effetti particolari, ma emozioni, tentando senza fronzoli d’arrivare in modo più diretto ad emozionare lo spettatore.

Lo spettacolo è ambientato in un luogo incantato, figlio dell’immaginazione del protagonista Trullo, che per superare le sue paure si sottopone ad una seduta d’analisi guidata… sceglie lui

l’ambientazione: il mare ( questo ai suoi occhi), che di riflesso cercherà di demandarlo agli occhi di chi guarderà lo spettacolo. Sceglierà inoltre i suoi compagni di viaggio, gli oggetti, i ricordi, le paure … a queste ultime darà anche un nome: Macchie –

La Drammaturgia svaria tra la favola nei racconti, e influenze di sceneggiatura cinematografica nei dialoghi, ha inoltre continui flashback, in e out , tra ricordi raccontati e vissuti.

Trullo

Direzione artistica

Salvatore Piedimonte

Ufficio Stampa

Organizzazione