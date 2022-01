In penisola sorrentina contagi anche tra forze dell’ordine e polizia municipale, ridotti i controlli sul territorio

In penisola sorrentina i contagi continuano ad aumentare con una diffusione rapida e tutti i comuni hanno oramai superato ampiamente i 200 attualmente positivi sul proprio territorio, con Piano di Sorrento che proprio nella giornata di oggi ha raggiunto i 547 contagi. Una situazione che si ripercuote inevitabilmente sulla vita sociale della penisola perché ci sono attività costrette alla chiusura avendo personale positivo ma si registra anche un deficit di personale tra Polizia, vigili urbani ed addetti ai vari servizi utili alla città perché purtroppo ci sono soggetti in quarantena perché positivi o perché entrati in contatto con un positivo ed in attesa dell’esito di un tampone.

Ovviamente il numero decimato degli uomini delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale si traduce inevitabilmente in una ridotta attività di controllo sul territorio per quanto riguarda il rispetto delle norme anti-Covid e purtroppo ci sono persone che girano indisturbate pur essendo risultate positive al Covid mettendo a rischio la salute degli altri cittadini.

Una situazione di emergenza che sta mettendo in difficoltà la penisola con farmacie prese d’assalto per i tamponi e con centri vaccinali allo stremo per le tante richieste.

Una pagina triste e difficile della storia della penisola sorrentina che siamo certi passerà presto confidando nel buonsenso e nella responsabilità di tutti. Un periodo che ci auguriamo di superare in breve tempo riuscendo a far scendere la curva dei contagi che in queste ultime settimane è purtroppo in netta salita.