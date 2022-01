In Israele il primo caso di Flurona: Covid ed influenza insieme. In Israele è stato registrato il primo caso di Flurona, una malattia che somma insieme i sintomi di Coronavirus e di influenza stagionale, diagnosticata ad una donna incinta non vaccinata.

Ad annunciarlo è The Times of Israele, che ha citato l’ospedale di Beilinson di Petah Tikva.

Alla donna è “stata diagnosticata l’influenza e il coronavirus non appena è arrivata. Entrambi i test sono risultati positivi, anche dopo che abbiamo controllato di nuovo. La malattia è la stessa malattia. Sono virali e causano difficoltà respiratorie poiché entrambi attaccano il tratto respiratorio superiore”, ha detto il professor Arnon Vizhnitser, direttore del dipartimento di Ginecologia dell’ospedale, come citato dai media israeliani. La donna ha accusato sintomi lievi ed e’ stata dimessa dall’ospedale, secondo quanto riferito. Il ministero della Salute israeliano sta studiando il caso.