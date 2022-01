Il Vico Equense incassa il 3-0 dall’Alfaterna e si prepara al prossimo match

Il Vico Equense incassa il 3-0 e si prepara al prossimo match. Il Vico parte con una sonora sconfitta con l’Alfaterna in questo inizio anno. 3-0 è il risultato finale che non condanna la squadra di mister Ferrara, ma lancia un campanello d’allarme e invita a ripartire da un buon secondo tempo di domenica per preparare la prossima gara. Al “Karol Wojtyla” i vicani avevano iniziato bene. Tartaglione va vicinissimo al vantaggio su punizione, ma Benevento gli dice di no. Poi una doppietta di un in formissima Delle Donne, abile a sfruttare qualche disattenzione di troppo, manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 2 a 0. Nella ripresa si accende il solito Petricciuolo che fa ammattire i difensori rossoneri, ma Benevento è in giornata di grazia e chiude la saracinesca. A 10 minuti dal termine, Ferrentino firma la terza rete, spegnendo definitivamente ogni speranza azzurro-oro.