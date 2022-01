Il Taccuino di Baudelaire Giovanni Farzati Reporter senza Frontiere La troppa confidenza e i punturati

La troppa confidenza fa perdere la riverenza; Un detto antico ma sempre valido, un insegnamento da portare dentro durante la nostra vita quotidiana. Ma qual è il suo significato? La troppa confidenza fa perdere la riverenza significa che mantenere le distanze fa in modo che l’altra persona non inizi ad invadere i nostri spazi, le nostre libertà.

(www.proverbi.net)

________________________________________

Una Woodstok di “non punturati” felici e contenti; un maxi rave alle porte di Roma

L’iniziativa di Nicola Franzoni, leader del Fronte di Liberazione Nazionale. L’appuntamento è dal 10 al 13 febbraio ai Pratoni del Vivaro, poco fuori la capitale, scrive Repubblica;

per riunire l’esercito dei No vax, un «campo Woodstock della Libertà e della resistenza».Nicola Franzoni, imprenditore e leader del Fronte di Liberazione nazionale, data 15 febbraio, noto al grande pubblico per la sparata dopo la morte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, (scorretto)