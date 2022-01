Il Taccuino di Baudelaire “Giovani e aree interne: risorse e opportunità per restare”

Il cranio gli pulsava, guardò verso il televisore appollaiato sopra il bancone Si sentiva svuotato perché a corto di felicità. Lunedì 10 gennaio, che bello essere felici, rilassati, con tanta gioia di vivere in corpo, di questi tempi, quasi un sogno.

Il 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 e l’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐑𝐢𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚, in collaborazione con base Benevento, promuovono per il prossimo 10 gennaio alle ore 17.30 una videoconferenza sul tema:

“Giovani e aree interne: risorse e opportunità per restare”.

Ad introdurre i lavori sarà Ettore Rossi, coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica e socio dell’Associazione Riabitare l’Italia. Relazionerà Andrea Membretti docente di Sociologia del territorio all’Università di Pavia e coordinatore dell’indagine nazionale “Giovani Dentro” promossa dall’Associazione Riabitare l’Italia.

Seguiranno gli interventi di: Giulia Cutello Ricercatrice specializzata in aree interne e montane, Giuseppe Addabbo Sindaco di Molinara, Lucio Ferella Sindaco di Baselice, Vito Fusco Sindaco di Castelpoto, Pasquale Narciso Sindaco di Campolattaro.

“L’appuntamento sarà l’occasione – spiega Ettore Rossi – per approfondire, sulla base dei risultati della ricerca, le aspirazioni di buona vita, bisogni e gli orientamenti dei giovani italiani che vivono nelle aree interne. Coinvolgendo nel confronto alcuni sindaci di piccoli comuni del Sannio si intende avviare una riflessione su quali strategie e iniziative progettare e realizzare per consentire ai giovani di restare in questi luoghi”.

La videoconferenza sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Laboratorio per la felicità pubblica.