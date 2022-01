Il Sorrento riparte: ecco le date

In questo clima di confusione il Sorrento comunica le date in cui le squadre rossonere dovrebbero ripartire salvo complicazioni: “Proviamo a fare chiarezza in questo momento purtroppo difficile per tutti e – ovviamente – anche per il mondo del calcio. Ad oggi, queste sono le 4 date che segnano la ripresa dei vari campionati ai quali prende parte il Sorrento. La speranza è di tornare in campo al più presto, tutti noi rossoneri non vediamo l’ora”.

16 gennaio: Futsal C1

23 gennaio: Serie D e Fursal U19

29 e 30 gennaio: Juniores Nazionale, U17 regionale, U16 regionale, U15 regionale, U15 provinciale, U14 regionale