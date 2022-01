Il Sorrento prepara la sfida con il Cerignola. Anche oggi il team rossonero, quasi totalmente recuperato, è sceso in campo per gli allenamenti. “Rieccoci. Siamo tornati a lavoro anche questa settimana in attesa che il campionato riprenda. Il gruppo è quasi al completo e questa è un’ottima notizia, la partita con il Cerignola si avvicina”.