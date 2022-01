Il sindaco di Tramonti sulla situazione dei trasporti per gli studenti della Costiera: “A rischio incolumità dei ragazzi”. I sindaci della Costiera Amalfitana hanno inviato una lettera al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per cercare di porre rimedio al problema dell’inadeguatezza del servizio di trasporto pubblico.

A voler fortemente informare il presidente De Luca sulla situazione trasporti in Costiera è stato il sindaco di Tramonti, Domenico Amatruda, che, in una intervista realizzata da Telecolore, espone tutte le problematiche relative alla carenza del trasporto pubblico.

«Pulmini stracolmi di ragazzi in barba alle normative sanitarie anticovid oltre che rischi all’incolumità di ogni singola persona – esordisce Amatruda. I ragazzi e le persone che usufruiscono del trasporto pubblico in Costa d’Amalfi sono costretti a fare anche viaggi di più di un’ora all’impiedi, rischiando di farsi male ad ogni curva. Da De Luca noi sindaci ci aspettiamo che faccia di tutto per ripristinare le corse “emergenza Covid” per poter intanto riorganizzare il servizio per soddisfare la popolazione scolastica e non solo».

Come spiegano i sindaci a pagarne il prezzo più alto, in questo periodo storico, sono proprio gli studenti.

“Nel periodo scolastico sono gli alunni a sopportare i disagi; nella stagione estiva sono i turisti a subire e constatare, purtroppo, l’inefficienza; sempre, durante tutto l’anno, sono in genere i lavoratori a lamentare la poca rispondenza alle proprie esigenze – scrivono i sindaci della Costiera Amalfitana – Da sempre lamentiamo pochi autobus in servizio che, disattendendo ogni regola di civiltà, sicurezza e sanità, sono stracolmi e trasportano il nostro futuro, i nostri figli, dai paesi di dimora a quelli dove insistono le scuole di secondo grado. Sempre più osserviamo mezzi di trasporto che prendono le sembianze di scatole di sardine, genitori che sono costretti ad abbandonare il proprio lavoro per accompagnare i figli a scuola, studenti che sono costretti a rimanere appiedati in quanto i pullman sono stracolmi. Scene che potremmo definire, nei migliori dei casi, da terzo mondo”.

I primi cittadini della Divina, quindi, chiedono a De Luca un intervento concreto e rapido per risolvere la complicata situazione che si è venuta a creare. “Riteniamo che occorrerà dare una soluzione definitiva al problema ed una risposta, da tempo attesa, alla popolazione”.