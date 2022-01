Il Sant’Agnello si arrende al Castel San Giorgio. Nello scontro salvezza tra il Sant’Agnello e il Castel San Giorgio hanno la meglio questi ultimi che tornano a casa con il bottino pieno. Un gol per tempo ad opera di un ottimo Marrocco, anche se nella prima frazione di gioco Di Maio dà del filo da torcere a Tesoniero, bravissimo a negargli la gioia della rete per ben 2 volte. Ed è sempre lui, Tesoniero, a chiamare il fallo che annulla il gol ad Esposito, nato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I ragazzi di mister Guarracino abbassano la guardia mentre i rossoblù prendono coraggio e Marrocco realizza una pennellata su passaggio di Ferraro. Nella ripresa è ancora Marrocco, questa volta su assist di Procida, a finalizzare la rete del raddoppio e ad archiviare il match. Tutto da rifare per i peninsulari, arresisi troppo presto e che ora più che mai dovranno trovare i punti per assicurarsi la salvezza.