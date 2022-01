Il San Vito Positano ne fa 10. Per la sedicesima giornata di campionato il San Vito Positano ospita la Viribus Unitis al Cerulli di Massa Lubrense e conquista la decima vittoria in campionato. Nonostante il periodo non facile per i giallorossi a causa del Covid, infortunati e qualche squalificato, i ragazzi di mister Gargiulo dominano per tutti i 90′ e portano a casa la vittoria con il risultato di 1-0. La Viribus cede nel secondo tempo, ma riesce a salvare la palla sulla linea per ben due volte. Bravo anche il mister costiero ad apportare i giusti cambi, gettando nella mischia Gargiulo, classe ’84 che, approfittando di un cross arrivato sulla destra, insacca magistralmente nella porta al 60′. Ora due giorni di riposo per il San Vito Positano che martedì scenderà in campo per preparare il prossimo match in casa del Victoria Marra.