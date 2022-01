Il ritorno di Mary Poppins stasera su Raiuno in prima serata, alle 21.25

Ventiquattro anni dopo che Mary Poppins ha lasciato la famiglia Banks, Michael lavora nella stessa banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero – 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli Annabel, Georgie, John e la domestica Ellen. Proseguendo la tradizione inaugurata dalla loro madre, Jane Banks combatte per i diritti dei lavoratori e aiuta la famiglia di Michael. Quando un lutto improvviso colpisce la famiglia Banks, Mary Poppins ritorna magicamente nella loro vita e, con l’aiuto di Jack, li aiuta a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia.

Il ritorno di Mary Poppins è un film del 2018 di genere Commedia/Famiglia/Fantastico/Musicale, diretto da Rob Marshall, con Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Pixie Davies, Nathanael Saleh. Durata 131 minuti. Titolo originale: Mary Poppins Returns. In onda oggi alle ore 21.25 su Rai 1.