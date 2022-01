Il risultato Givova Capri Anacapri – San Vito Positano finisce a tavolino

Il risultato della partita tra Givova Capri Anacapri e San Vito Positano finisce con un 3-0 a tavolino per i giallorossi. Primo match del 2022, iniziato bene e in maniera tranquilla al San Costanzo di Capri, con gli ospiti che sono passati in vantaggio nel secondo tempo grazie al gol di Martone: fino ad allora poche ammonizioni e squadre e tifoserie corrette ma, ad un certo punto, esattamente al 70′, l’arbitro Crispino di Frattamaggiore fischia anzitempo la fine della gara, sostenendo di aver subìto un’aggressione dal capitano dei padroni di casa Stefano Parlato. Squadre negli spogliatoi e tifosi increduli nell’apprendere il risultato finale: Givova Capri Anacapri – San Vito Positano 0 – 3 a tavolino. “Questo non è calcio, nonostante la vittoria della mia squadra!”, ha esclamato il presidente costiero Maurizio de Lucia. “Decisione davvero imbarazzante e che mortifica lo sforzo di chi sostiene un campionato impegnativo come la Promozione. Adesso la linea passa alla giustizia sportiva la quale avrà il compito di stabilire quanto accaduto basandosi anche sui filmati video a disposizione che evidenziano, senza ombra di dubbio, l’esistenza di tutte le credenziali per poter continuare in tutta tranquillità la gara”, il commento dell’ufficio stampa del Capri.