Il ricercatore campano Domenico Biscardi ritrovato senza vita in casa.

Lutto nel mondo della ricerca medica e scientifica, secondo le prime informazioni, non ancora confermate, sarebbe stato trovato morto dentro casa.

Il ricercatore, genetista e farmacologo era noto a molti per il suo lavoro incentrato sui vaccini anti-Covid.

Il dottor Biscardi con i suoi video era diventato il simbolo degli scettici del vaccino, tante le persone che hanno inondato il suo profilo social di messaggi di cordoglio.

”Domenico Biscardi altra vittima, esattamente come De Donno. Altro martire per la verità. Ma tanto ormai ci siamo quasi…“, scrive qualcuno. “Hanno ucciso uno scienziato vero che ha combattuto fino alla fine contro questi criminali….da oggi sei un martire della resistenza…non ci dimenticheremo mai di te…buon viaggio Domenico Biscardi. PS:la pagherete cara prima o poi….governo criminale e tutti i suoi collaborazionisti… RESISTERE“, scrive un altro utente.

E poi ancora, “È morto il Dott. Domenico Biscardi, aveva annunciato qualche giorno fa di aver fatto un’importante scoperta sui sieri Covid, lo hanno suicidato. Come De Donno. Riposa in pace, da eroe, come hai detto tu”.