Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Importante vaccinare i bambini per una scuola in presenza sicura”

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nella diretta di oggi, ha dedicato ampio spazio al tema della vaccinazione dei bambini: «Abbiamo un dato importante: nella fascia di età 5-11 anni abbiamo raggiunto in Campania il numero di 102.000 bambini vaccinati. In Campania i bambini di questa fascia di età sono 380.000. Ormai andiamo avanti sulle 4-5.000 vaccinazioni al giorno per i bambini di questa fascia di età. Questo è un dato molto importante, per fine gennaio possiamo arrivare a 150.000 bambini vaccinati. Era il motivo per cui volevamo prorogare di due settimane l’apertura delle scuole elementari: poter arrivare a 150.000 vaccinati, che non erano il 100% o il 90%, ma un numero molto più tranquillizzante rispetto al numero dei contagiati che continuiamo a registrare in questi giorni».

De Luca ha poi aggiunto: «Continuo a registrare una posizione propagandistico-demagogica del Ministero della Pubblica istruzione in relazione alle scuole. Premesso che abbiamo tutti l’obiettivo di mandare a scuola in presenza i ragazzi, premesso che dobbiamo fare di tutto per raggiungere questo obiettivo, ma dire questo non significa fare demagogia e chiudere gli occhi davanti alla realtà. Esprimo il mio ringraziamento al personale docente per il lavoro immane che stanno facendo in una situazione di confusione totale stanno davvero facendo un lavoro eroico, diversamente da quello che ha comunicato il ministro della Pubblica istruzione, proponendo dati mistificati. Non è vero che abbiamo il 92-93% di situazioni normali, è una pura mistificazione. Ad oggi i positivi che abbiamo in Campania nella fascia di età 0-13 anni è di 29.000 unità, sono i dati rilevati dall’11 gennaio a oggi. Nel periodo 11-19 gennaio i contagiati nel territorio della Asl Napoli 1 sono stati 5.000, che, se confrontati con i dati degli ultimi 10 giorni del 2021, registrano un incremento del 132%».