Il Parco Archeologico di Paestum e Velia ha una nuova direttrice, è la milanese Tiziana D’Angelo

Tiziana D’Angelo è la nuova direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia. Archeologa classe 1983 di formazione internazionale (Phd Harvard), esperta di arte e archeologia della Magna Grecia, insegna presso l’Università di Nottingham (GB), ha conseguito il dottorato di ricerca in archeologia classica all’Università di Harvard nel 2013.

Nata a Milano, ha ottenuto la Laurea Triennale in Antichità Classiche e Orientali al Collegio Ghislieri di Pavia, dove ha studiato dal 2001 al 2004 prima di trasferirsi nel 2005 a Oxford, dove ha studiato fino al 2007 grazie a una borsa di studi dello stesso Ghislieri, e dove ha conseguito il suo master di ricerca in Archeologia Classica. Dopo l’Inghilterra, gli Stati Uniti: nel 2013 D’Angelo ha infatti ottenuto il dottorato in Archeologia Classica all’Università di Harvard con una tesi sulle tombe dipinte dell’Italia meridionale in epoca classica ed ellenistica.

D’Angelo ha cominciato a lavorare proprio negli Stati Uniti, prima come assistente di ricerca e poi come Agnes Mongan Curatorial Intern presso gli Harvard Art Museums, tra il 2009 e il 2011. È stata poi borsista alla Phi Beta Kappa Society di Washington tra il 2011 e il 2012, e poi al Getty Research Institute di Los Angeles tra il 2012 e il 2013, quindi al Deutsches Archäologisches Institut di Berlino (2013) e poi di nuovo in America, al Metropolitan di New York (2013-2014). Dal 2014 al 2018 ha insegnato Arte Classica e Archeologia all’Università di Cambridge in qualità di lecturer, e nello stesso periodo è stata direttrice degli Studi Classici al St. Edmund’s College di Cambridge. Dal 2018 era docente (assistant professor) di Arte Greca e Romana Antica all’Università di Nottingham.

D’Angelo ha anche esperienza sul campo, avendo partecipato a diverse campagne di scavo in Italia e in Turchia e avendo collaborato alla realizzazione di diverse mostre. Come direttrice di museo è invece all’esordio: pur avendo già lavorato in passato presso strutture museali, non era mai stata alla guida di un istituto.

Ed il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri ha inviato i suoi auguri alla dottoressa D’Angelo per il nuovo incarico: «Con grande piacere apprendo della nomina dell’archeologa Tiziana D’Angelo alla guida del Parco archeologico di Paestum e Velia. In attesa di incontrarla di persona, ho appena avuto modo di congratularmi telefonicamente con Lei per la prestigiosa e meritata designazione. Siamo certi che, come avvenuto in questi anni, l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum continuerà a portare avanti con il Parco una preziosa e proficua collaborazione. A Lei l’augurio di buon lavoro da parte mia e dell’intera Comunità!».