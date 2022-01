Il Napoli saluta la Coppa Italia: sconfitto per 5-2 dalla Fiorentina

Il Napoli saluta la Coppa Italia questa sera al Maradona dove è stato battuto per 5-2 dalla Fiorentina. Gli azzurri, vestiti nuovamente in casacca rossa, scendono in campo senza il piglio giusto, di contro i toscani ci mettono il cuore e il fisico per portare a casa il risultato, dimenticando la brutta sconfitta per 4-0 in campionato ad opera del Torino. Difficile trovare un partenopeo la cui prestazione possa raggiungere la sufficienza: il match termina addirittura ai supplementari e con i padroni di casa in 9 per le espulsioni di Lozano e Ruiz. Per Spalletti la risposta è la stanchezza, ai microfoni nel dopo partita infatti afferma: “Siamo crollati in nove anche perché c’erano giocatori che hanno giocato tre giorni fa, quelli sostituiti erano fuori da diverso tempo e aver tirato a lungo nel minutaggio qualche problema ce l’ha creato. Dovevamo gestire meglio quando siamo stati in superiorità numerica e anche quando eravamo sull’1-1 e pure sul 2-1 per loro”.