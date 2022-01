Il mondo del calcio saluta Gianni di Marzio. A comunicare la scomparsa dell’82enne è stato il figlio Gianluca attraverso un post su Instagram: “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Cuore rosso sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”. Di Marzio era noto per essere stato un grande allenatore: negli anni ’70 portò il Catanzaro in serie A, poi allenò il Napoli, di cui era grande tifoso e scoprì Maradona, segnalandolo a Ferlaino. Successivamente si era dedicato all’attività di osservatore ed aveva scoperto il talento di un giovane Ronaldo dal Portogallo. Sui social molti hanno espresso il parole di cordoglio, come il mister Ernesto Apuzzo: “Domenica ti faccio giocare e io fremevo tutta la settimana; anche sui giornali appariva la notizia: Di Marzio pensa di fare debuttare il giovane Apuzzo…. Poi, puntualmente, non giocavo!!! Mi mettevi a palleggiare dopo l’allenamento per tanto tempo e, all’improvviso, sentivo degli applausi, erano i tifosi che, al tuo comando, applaudivano!! Ho scritto questi due aneddoti x ricordarti, ce ne sarebbero tanti altri ma sto piangendo come se avessi perso uno di famiglia… ARRIVEDERCI MIO PRIMO MISTER”, si legge. E ancora Massimiliano Esposito: ” Un grande allenatore, un grandissimo competente di calcio ma soprattutto un grande Uomo.

Ci mancherai tantissimo Gianni”.