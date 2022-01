Il messaggio di speranza del sindaco di Meta Peppe Tito “Non abbiate paura e fidatevi delle istituzioni”. Prima dello splendido concerto di Francesca Maresca abbiamo sentito il sindaco di Meta Peppe Tito sul momento difficile per la pandemia che attanaglia tutti i comuni della Penisola Sorrentina, da Sorrento a Massa Lubrense e Vico Equense, quotidianamente riceviamo segnalazioni. Una situazione quasi “fuori controllo” come ha detto pure lo stesso Peppe Tito , tutti a correre a fare tamponi e vaccini, ma non si riesce a fronteggiare le richieste come sta scrivendo di continuo Positanonews. Un invito alla calma e alla fiducia “Fidatevi delle istituzioni, ci sono tanti che si impegnano per affrontare al meglio questo momento”. Ed è quello che noi ci sentiamo di condividere, al di là dei problemi, che puntualmente riportiamo, non è il momento di farsi prendere dall’ansia.

Ricordiamo che domani a Meta c’è l’open day dai 12 anni in su . A Villa Fondi nel pomeriggio pure si va con l’open day , la mattina su chiamata .