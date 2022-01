Il Massa Lubrense espugna anche il Cercola. Nella sedicesima giornata di campionato di promozione, il Massa Lubrense va al Paolo Borsellino di Volla per affrontare il Cercola. A dirigere la gara, iniziata alle 10:30 di questa mattina, è la signora Rosanna D’Ambrosi. Buone trame di gioco nei primi 45′ che non premiano i padroni di casa, andati vicino al gol con Gisonno in due occasioni, ma vedono i nerazzurri andare in vantaggio con Vacca. Al 44′ infatti l’attaccante costiero dai 30 metri sorprende Martucci, insaccando nell’angolino alla sua sinistra. Nel secondo tempo il Cercola prova a pareggiare i conti, ma gli ospiti non glielo consentono. Finisce dunque 0-1 con i rossoblù alla loro seconda sconfitta interna stagionale ed il Massa che conserva saldamente il primo posto in classifica.