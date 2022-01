“Il marito invisibile” con Monti e Massironi al “Garibaldi” di Santa Maria Capua Vetere

Santa Maria Capua Vetere, il Teatro Garibaldi ospita “Il marito invisibile” una commedia esilarante che porta la firma di Edoardo Erba, poliedrico drammaturgo italiano autore, tra le tante commedie di successo di “Maratona di New York”, che è stata tradotta in diciassette lingue, con “Il marito invisibile”. La commedia è in programma giovedì 20 gennaio alle ore 21:00, protagoniste Maria Amelia Monti e Marina Massironi che interpretano l’atto unico creato da Erba momento di riflessione e satira stavolta sulla coppia. Prodotto da “Gli Ipocriti Melina Balsamo”, la commedia tratta dunque il tema della scomparsa della vita di relazione in questi anni dove tutto, come scrive il sociologo polacco Bauman, è liquido, “il cambiamento è l’unica cosa permanente e l’incertezza è l’unica certezza”. Con la loro personale comicità le due famose protagoniste, Maria Amelia Monti, reduce dal successo di “Carla” film RAI Fiction dedicato alla Fracci, e Marina Missironi, nota anche per la lunga collaborazione con Aldo, Giovanni e Giacomo, effettuano un viaggio nella scottante ed attuale realtà della coppia “scoppiata” contemporanea. Le scene sono Luigi Ferrigno, le musiche di Massimiliano Gagliardi, i costumi di Nunzia Russo, le luci di Giuseppe D’Alterio, i video di Leonardo Erba e Davide Di Nardo.

A cura di Luigi De Rosa

Edoardo Erba, scrittore e drammaturgo