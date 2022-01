Il Liceo “P.V. Marone” di Meta presenta la nuova sezione: il “Linguistico computazionale”

Da oggi il Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta presenta una nuova sezione: il “Linguistico computazionale”.

La Commissione Ministeriale ha accolto la proposta progettuale che il Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta ha avanzato per partecipare alla sperimentazione nazionale del Liceo quadriennale, pertanto, dal prossimo anno scolastico (2022/2023), gli studenti potranno scegliere di frequentare un corso di studi all’avanguardia, che consentirà loro di conseguire conoscenze e competenze allineate agli alti standard richiesti nell’ambito della Comunità Europea.

In particolare, la sperimentazione riguarderà una sezione di Liceo Linguistico Computazionale (opzione inglese, francese, spagnolo con elementi di programmazione informatica), che si connoterà come percorso di eccellenza, altamente qualificato e che consentirà agli studenti di frequentare l’università e di spendersi nel mondo del lavoro con un anno di anticipo rispetto agli altri studenti italiani, perfettamente in linea con gli altri studenti europei.

Sono dunque aperte da oggi 20 Gennaio 2021 le iscrizioni per una nuova sezione del Liceo Linguistico Computazione “Publio Virgilio Marone” di Meta con indirizzo di studio inglese, francese e spagnolo, della durata quadriennale. I corsi di studi, con inserimento dei moduli, saranno orientati allo sviluppo di conoscenze e di abilità operative nel campo del coding e del pensiero computazionale.

Per informazioni chiamare il numero: 081/8786662 o inviare un’email a: NAPC130004@ISTRUZIONE.IT.